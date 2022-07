"Cidadão de bem já vai preso no Brasil", diz Leonardo Stoppa

Jornalista diz que a notícia mais importante da semana foi a prisão do agropecuarista Rodrigo Luiz Parreira, que fez um ataque contra apoiadores do ex-presidente Lula edit

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, durante participação no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, que o fato mais importante da semana foi a prisão do agropecuarista Rodrigo Luiz Parreira, apontado como o principal responsável pelo ataque a apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre Kalil em Uberlândia (MG) em 15 de junho. "A notícia demonstra que, a partir de agora, 'cidadão de bem' também vai preso no Brasil", diz ele. "Até agora, os bolsonaristas achavam que estavam acima da lei e podiam fazer o que bem entendessem", afirma.

A informação sobre a prisão do empresário foi divulgada nesta terça-feira (5), pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. A prisão preventiva foi decretada a pedido do Ministério Público Federal, que investiga o caso. Parreira foi alvo de uma operação na sexta-feira (1º), quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão em ao menos cinco endereços atribuídos a ele. Conhecido como "Rodrigão Treta", o suspeito admitiu ser o dono do drone usado na ação.

