“Ciro sai dessa eleição muito menor do que entrou”, afirma Altamiro Borges

247 - O jornalista e coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges, participou do programa Giro das Onze, da TV 247, e fez uma análise da reta final do primeiro turno das eleições.

“Ciro sai dessa eleição muito menor do que entrou”, destacou o jornalista. “Não só com uma derrota eleitoral, mas uma derrota política e uma total desagregação”, acrescentou.

Altamiro lembrou que nas eleições de 1989, Leonel Brizola na luta contra a ditadura, no último comício dizia: quem não votar em mim vote para derrotar a ditadura.

“Foi um gesto nobre. O Ciro não tem esse gesto nobre e parece um poço de ressentimento, rancor e ódio. O que fez anular o programa econômico que ele e a sua equipe elaboraram. Um programa econômico que tem vários dados positivos”, afirmou.

Sobre o processo eleitoral, Altamiro disse que a onda de fake news está muito intensa e em todos os ambientes, como “templos religiosos que foram transformados em palanques eleitorais de pura baixaria”.

No entanto, o jornalista avalia que a campanha do ex-presidente Lula foi “muito bem conduzida e está criando essa onda Lula na reta final”.

