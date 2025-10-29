“Cláudio Castro banaliza a vida das pessoas para acumular poder político”, diz Glauber Braga

247 - Em entrevista ao programa Boa Noite 247, da TV 247, o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) fez duras críticas ao governador Cláudio Castro (PL), após a operação policial no Rio de Janeiro que deixou mais de 100 mortos e ganhou repercussão internacional. Para o parlamentar, o governo de Castro utiliza “a banalização da vida das pessoas como estratégia para acumular poder político”.

“Cláudio Castro exerce uma política de banalização da vida das pessoas, para acumulação de poder político. É isso que está em jogo no Rio”, afirmou o parlamentar. Segundo ele, o governador repete a fórmula de 2022, quando também promoveu operações de grande impacto midiático às vésperas das eleições, para tentar viabilizar uma candidatura ao Senado em 2026.

“As mortes de ontem, as mortes de hoje e, infelizmente, as mortes de amanhã são utilizadas por ele como instrumento de reforço de uma posição política ultrapassada”, disse o deputado. “Isso não diminui em nada os índices de violência e deixa um rastro de destruição e dor profunda pelo caminho.”

Glauber Braga destacou que o Estado do Rio de Janeiro não possui um plano estadual de redução de homicídios, o que, segundo ele, demonstra a ausência de uma política pública efetiva de segurança. “O índice de homicídios elucidados no Rio é baixíssimo, chegando a 20% de conclusão nas investigações. O trabalho pericial é sucateado e isso também é utilizado como instrumento político”, afirmou.

Para o deputado, o aumento da violência é resultado de uma combinação de descanso social, falta de políticas preventivas e negligência com serviços básicos nas comunidades. “Quando o Estado aumenta a conta de água, não garante transporte, internet, gás e outros serviços essenciais a preços acessíveis, amplia o domínio territorial de grupos armados”, explicou.

O parlamentar citou o exemplo do ex-governador Leonel Brizola, que durante seu governo construiu mais de 500 CIEPs em parceria com Darcy Ribeiro, contrastando com a atual gestão.

“Sabe quantas escolas Cláudio Castro inaugurou durante o período em que foi governador? Uma. Imagine se os mais de quinhentos CIEPs estivessem funcionando hoje em tempo integral com esporte e cultura. A realidade do Rio seria completamente outra.”

Braga defendeu um pacto pela vida, baseado em políticas públicas integradas e na chamada “segurança dos direitos”, conceito que propõe articular segurança, educação, cultura e inclusão social para enfrentar as causas estruturais da violência.





PEC da Segurança

Durante a entrevista, Braga também comentou a PEC da Segurança Pública, apresentada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a reforma administrativa em tramitação no Congresso.

O parlamentar destacou que, embora tenha pontos que mereçam debate, ela avança na direção correta ao propor cooperação entre União, estados e municípios:

“Cláudio Castro e outros governadores criticam a PEC não pelos problemas que ela possa ter, mas pelo que ela tem de positivo: a perda do poder de agir como xerifes da polícia”, frisou.