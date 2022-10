Cláudio Couto: caso seja eleito, Bolsonaro tentará eliminar a capacidade do STF de combater o autoritarismo

Apoie o 247

247 - Cientista político, professor da FGV e idealizador do canal ‘Fora da Política Não há Salvação’, Cláudio Couto é o entrevistado desta semana no programa Literatura & Pensamento Crítico, na TV 247.

Durante a conversa, que foi conduzida pelo jornalista Cesar Calejon, Couto falou sobre o atual cenário político brasileiro após as eleições do primeiro turno e as expectativas que cercam a disputa derradeira entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro no dia 30 de outubro.

Para ele, a eventual reeleição de Bolsonaro significaria uma reestruturação significativa do poder Judiciário, principalmente considerando uma recomposição do STF rumo a uma espécie de autocracia eleitoral, a exemplo do que aconteceu na Hungria. “Eu não tenho dúvidas de que Bolsonaro tentará eliminar a capacidade do STF de se interpor à formação do seu regime autoritário”, afirma Couto.

Segundo ele, “caso o Bolsonaro vença as eleições, ele já deixou isso claro muitas vezes, ele sequer esconde essa vontade, ele deverá mudar a composição do Supremo (Tribunal Federal), indicando novos ministros por meio de uma emenda constitucional. Ele poderá ter, com certa facilidade, os três quintos (dos votos) necessários para emendar a Constituição (do Brasil)”.

“Hoje, ele tem dois (ministros no STF). Outros dois serão nomeados no ano que vem. Seriam quatro em um total de onze. (...) Caso ele consiga aumentar de onze para quinze ministros (a composição da Corte) e indique outros quatro, ele terá uma maioria de oito ministros bolsonaristas contra sete na Corte Constitucional do país”, explica o cientista político.

Ainda de acordo com ele, os atuais ministros bolsonaristas que atuam no STF já demonstram o nível de submissão que se espera dos magistrados por parte do bolsonarismo. “A gente tem visto, no caso do André Mendonça, mas principalmente com o Kassio Nunes Marques, como os ministros bolsonaristas se comportam. Eles são capachos do governo. (...) Estão ali para levar adiante o projeto reacionário e autoritário (do Bolsonaro)”, conclui.

