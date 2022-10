"Comemorações duraram 12 horas e a grande burguesia já dá orientações ao Lula", diz Breno Altman

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247 nesta segunda-feira (31), no pós-vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas, o jornalista Breno Altman fez críticas à imprensa tradicional e hegemônica que, já “coloca as asas para fora” ditando o que Lula deve ou não fazer em seu governo. Altman destaca o editorial do jornal Folha de S. Paulo.

“Quem abre os jornais desta segunda-feira, especialmente o editorial da Folha - a grande burguesia do país - já dá orientações para o Lula. É uma soberba impressionante. Ele acaba de ser eleito presidente da República em uma luta duríssima onde quase 60 milhões de brasileiros e brasileiras restauraram aquilo que um golpe de estado retirou do PT em 2016 com o apoio desses veículos monopolistas de imprensa, e eles, ao invés de ter ao menos a modéstia para começar a colocar as asas de fora, já estão deitando linha sobre o que Lula deve ou não fazer. Isso é a antessala do que vai acontecer durante o governo dele [Lula]”, destacou.

De acordo com o jornalista, a mídia burguesa que apoiou o golpe e queria derrotar o Bolsonaro e por isso apoiaram Lula, vai se deslocar em oposição a Lula. “Há uma contradição insolúvel. O que o Lula pretende fazer - aqueles objetivos que consagram o compromisso histórico do Lula e do PT, que é melhorar a vida do povo - significa aumentar salários, aumentar direitos, reduzir a carga fiscal dos mais pobres e aumentar a dos mais ricos. Estes interesses confrontam os interesses fundamentais da acumulação capitalista do Brasil”, finalizou.

