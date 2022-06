Conde: governo Bolsonaro tem as mãos sujas de sangue

Apoie o 247

247 – O linguista Gustavo Conde afirmou em seu programa Poder e Linguagem, em parceria com Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o governo Bolsonaro tem as mãos sujas de sangue, depois dos brutais assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, na Amazônia. "É o fim da linha para Bolsonaro. Talvez não consiga mais nem sustentar uma candidatura", disse ele.

Conde também avaliou que a confissão feita pelo suposto autor dos assassinatos precisa ser investigada. "O governo sumiu com os corpos", afirmou. "É uma overdose de maldade. Teremos sequelas do bolsonarismo", finalizou.

