Conde: os golpistas de 2016 querem evitar o golpe de 2022

247 – O linguista e jornalista Gustavo Conde afirmou, em seu programa semanal com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que há um fenômeno curioso nestas eleições. "Os golpistas de 2016 estão lutando contra o golpe de 2022", diz ele, citando as manifestações recentes de autoridades do governo Biden em defesa das urnas eletrônicas.

Conde comentou ainda as agressões constantes do pedetista Ciro Gomes contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e até mesmo contra o humorista Gregório Duvivier. "Ciro jogou na lata de lixo o que não restava da sua biografia", afirmou.

