Conde: trabalho de Zanin e Valeska na ONU foi heróico

247 – O jornalista e linguista Gustavo Conde afirmou, em seu diálogo semanal com o jornalista Leonardo Attuch, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve uma "vitória histórica na ONU", depois da decisão do Comitê de Direitos Humanos que confirmou que ele foi vítima de perseguição judicial ilegal por parte do ex-juiz suspeito Sergio Moro.

"O trabalho dos advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Martins foi heróico", afirmou Conde. Na sua visão, o ciclo golpista no Brasil está se encerrando. "Moro é agora um fantasma que perambula pelas sombras", acrescenta.

