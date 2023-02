"Cooperação internacional não é renúncia à soberania", diz Celso Amorim sobre Amazônia

Apoie o 247

247 - O ex-ministro e assessor especial do presidente Lula (PT) para assuntos internacionais Celso Amorim rebateu em entrevista à TV 247 alegações de que a posição do Brasil em relação à Amazônia seria contraditória por aceitar ajuda internacional para preservar o bioma e, ao mesmo tempo, defender a soberania brasileira sobre a floresta.

Para Amorim, não há contradição, já que a ajuda de outros países para a preservação da floresta amazônica está subordinada aos termos estabelecidos pelo Brasil. "Você pode aceitar uma cooperação sempre e quando ela seja dentro do projeto que nós definimos e nós dirigimos. Se alguém quer cooperar, tudo bem, mas vai cooperar nos nossos termos".

"Não vejo contradição nisso. Cooperação internacional não é renúncia à soberania, da mesma maneira que soberania não é direito de torturar, de matar, de praticar genocídio. Então não vejo nenhuma contradição", completou.

Ao longo da entrevista , Amorim também falou sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, sobre a relação do Brasil com Estados Unidos e China e sobre as Forças Armadas brasileiras.

