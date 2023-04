"Crise do GSI já é uma resposta do imperialismo ao presidente Lula", diz Rui Costa Pimenta edit

247 – Na última sexta-feira, dia 21, o presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, concedeu uma entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247. Durante a conversa, Pimenta abordou diversos temas, desde a história do Brasil até a política internacional. Segundo Pimenta, a história dos Inconfidentes foi utilizada como propaganda republicana, para convencer a população a aderir ao novo regime. Ele também criticou o ex-presidente Michel Temer e o ex-juiz Sergio Moro, os quais chamou de "vendilhões da pátria".

O presidente Lula também foi um dos temas abordados na entrevista. Pimenta afirmou que Lula está direcionando o país para longe dos Estados Unidos e que a doação de US$ 500 milhões do governo Biden ao Fundo Amazônia é uma prova de que os americanos estão preocupados com o Brasil. Ele também destacou o conflito entre os Estados Unidos e a aliança China-Rússia, que, segundo ele, já está estabelecido.

Pimenta ainda ressaltou a importância da agricultura brasileira, afirmando que nenhum país do mundo possui a extensão de terra agricultável do Brasil. Ele também elogiou a postura de Lula em relação à Ucrânia, afirmando que o presidente "abriu o jogo" ao afirmar que a guerra na região não é responsabilidade da Rússia.

A crise do GSI

No entanto, o líder do PCO também levantou preocupações sobre a crise no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que, para ele, pode ser uma resposta do imperialismo às posições de Lula. Ele também criticou os militares, afirmando que "general não é amigo de ninguém e não dá para confiar nos militares". Segundo ele, a CPI do 8 de janeiro será prejudicial ao governo Lula.

Por fim, Pimenta se posicionou contra a regulação da internet, afirmando que o governo do PT está servindo de escudo para propósitos antidemocráticos. Ele ressaltou que a censura não é boa e pode preparar o caminho para outra ditadura.

