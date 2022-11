Cristina Serra: Bolsonaro já mostrou que não será o líder da oposição

Apoie o 247

ICL

247 - Em participação no programa 'Távola Fim de Tarde' na TV 247, a jornalista Cristina Serra avaliou que Jair Bolsonaro já deu sinais de que não terá capacidade para liderar a oposição de direita ao governo do presidente eleito Lula (PT).

De acordo com a jornalista, a 'pífia' primeira declaração pública de Bolsonaro após a derrota nas eleições é um indício de que o atual chefe do Executivo não ocupará a posição de principal antagonista de Lula nos próximos anos: "Em menos de 48 horas, Bolsonaro já perdeu o bonde de ser líder da oposição. Ele demora 48 horas e faz um discurso pífio como fez, já mostrou que não será o líder dessa oposição. E eu particularmente vejo, desde que o PSDB se esborolou completamente, que o partido candidato a ocupar o papel da direita é o PSD do (Gilberto) Kassab."

"O Tarcísio foi eleito em São Paulo, então o trunfo principal da direita e extrema-direita no Brasil será o governo de São Paulo. E para isso o Tarcísio teve uma ajuda muito importante do Kassab e do PSD. Por outro lado, você tem já, até por uma necessidade de articulação do PT, a provável manutenção de Rodrigo Pacheco, do PSD, no comando do Senado. Então é um partido que está vindo pelas beiradas", complementou a jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.