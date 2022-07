Dani Balbi: “minha trajetória profissional está muito ligada às oportunidades criadas durante os governos Lula e Dilma”

Apoie o 247

247 - Nascida e criada na comunidade Engenho da Rainha, no entorno do Complexo do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, Danieli C. Balbi é a personificação da luta que as camadas empobrecidas travam no Brasil para se emanciparem na busca pela conquista da cidadania efetiva.

Balbi foi a primeira mulher transgênero, negra e filha de mãe solo, como ela mesma se apresenta, a se tornar professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em entrevista ao jornalista Cesar Calejon, durante o programa Literatura & Pensamento Crítico desta semana, ela contou os detalhes da sua história.

“Apesar de todas as dificuldades, minha mãe sempre acreditou que a educação era fundamental e eu segui esse caminho. (...) Eu era uma aluna muito aplicada e muito militante. Mesmo com tantas privações, optamos por que eu não trabalhasse para cursar bem a graduação, o que foi a nossa melhor escolha”, lembra Balbi, que foi a primeira da sua família a concluir o ensino superior e conquistar o título de doutora em Literatura pela UFRJ.

“A minha trajetória profissional está muito ligada às oportunidades que foram criadas durante os governos Lula e Dilma. Seria impossível pensar uma mulher transgênero, negra e periférica cursando um curso que ainda é muito elitizado e que demanda muito tempo de estudo sem que a gente tivesse o apoio através dos programas que financiaram os estudos de pessoas com a minha trajetória na universidade pública”, conta a doutora.

Ela prossegue: “(...) graças a esses programas, eu consegui uma bolsa de iniciação científica, bolsa de monitoria, de mestrado e doutorado, e consegui, inclusive, cumprir com o combinado, que era não ingressar no mercado formal de trabalho enquanto eu estudava”.

Agora, em 2022, Dani Balbi é pré-candidata ao cargo de deputada estadual pelo PcdoB e acredita que o ensino superior é o melhor caminho para promover a emancipação das classes empobrecidas brasileiras.

“Educação, ciência e tecnologia são as saídas para o desenvolvimento econômico e social humano com o protagonismo das classes trabalhadoras, principalmente das parcelas que foram historicamente usurpadas, como as mulheres, os negros e a comunidade LGBTQIA+”, conclui a doutora.

Reconhecendo o potencial da trajetória, do torque intelectual e da eloquência de Balbi, diversas personalidades públicas, como Chico Buarque e Teresa Cristina, por exemplo, lançaram um manifesto público em prol da campanha da professora ao cargo na Alerj.

