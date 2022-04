Daniel Cara: "CPI do MEC tem mais poder de constrangimento do governo do que a área da Saúde"

Apoie o 247

247 - O professor da USP Daniel Cara, da coordenação geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, afirmou à TV 247 que uma CPI para investigar, além de outras irregularidades, um possível esquema de propinas dentro do Ministério da Educação “tem mais poder de constrangimento do governo” do que a CPI da Covid, que conseguiu desgastar de maneira intensa a imagem da gestão Jair Bolsonaro (PL).“ Uma CPI do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) tem um poder de constrangimento do governo muito maior do que a área da Saúde, porque nós temos um controle mais amplo do processo”, afirmou.

O professor disse que os mecanismos de controle ligados à Educação foram construídos durante os governos do PT e vêm sendo desmontados nos últimos anos.

