Daniel Cara sobre atos golpistas: ‘não se pode menosprezar o rastilho de pólvora’

247 - Em participação na TV 247, o professor da USP Daniel Cara avaliou que há um “risco” inerente aos protestos bolsonaristas em rodovias e na frente de quartéis, mas que ainda não há uma proporção grande o suficiente para ameaçar a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Não acho que a gente possa descartar este movimento golpista. Acho temerário desconsiderar uma mobilização que está ocorrendo. Eu aprendi, no decorrer das experiências políticas, que você não pode menosprezar o rastilho de pólvora, porque por menor que seja a explosão, ainda assim é um movimento, uma explosão”, afirmou o professor.

Daniel alertou para o risco dos ‘processos cumulativos’ na História, indicando que tais movimentos podem gerar consequências imprevisíveis no futuro, se não forem contidos. “Eu só não acho que eles tenham, hoje, condições concretas de conseguir fazer uma conversão de um movimento de mobilização para algo que consiga ter resultados políticos como causar problemas ou prejuízos para a posse do presidente Lula. Mas eu não consigo descartar o risco que existe de nós vivermos eventos antidemocráticos. E como a história é sempre maior do que o presente, a gente não pode descartar que essas tentativas podem resultar num processo cumulativo. Então temos que cobrar das Forças Armadas, das polícias, temos que fazer com que elas ajam”.

