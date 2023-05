"Defensores do PL 2630 usaram fake news em favor do projeto que combateria fake news", diz Fernando Horta

Apoie o 247

Google News

247 – Na última terça-feira, dia 2, o historiador Fernando Horta concedeu uma entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, da TV 247, onde discutiu sobre o Projeto de Lei 2630, conhecido como a Lei das Fake News. Durante a conversa, Horta afirmou que os discursos de ódio não estão necessariamente nas grandes plataformas, mas sim em pequenos canais, que não são alcançados pelo PL 2630, como Snapchat, Reddit e Discord.

O PL 2630 tem sido amplamente debatido no Congresso Nacional, com defensores e opositores apresentando argumentos para sua aprovação ou rejeição. No entanto, Horta apontou que alguns defensores do projeto estão usando fake news para aprovar uma lei contra fake news, citando como exemplo a notícia falsa da CNN sobre uma suposta censura do Twitter sobre o PL 2630.

As redes sociais também foram mencionadas pelo historiador, que afirmou que elas estão extremamente inflamadas e que o governo Lula caiu em uma armadilha ao mobilizar seus recursos para aprovar o PL 2630, ganhando assim o carimbo de "autoritário" por parte da direita.

Governo sitiado – Horta ainda mencionou a importância do ecossistema de esquerda, afirmando que se ele não existisse, o presidente Lula estaria preso e o Bolsonaro estaria reeleito. Ele destacou que o presidente Lula está sitiado por uma série de interesses, o que torna a luta pela aprovação do PL 2630 ainda mais complexa.

A entrevista de Fernando Horta traz importantes reflexões sobre o debate em torno do PL 2630 e a luta contra as fake news. Se por um lado é fundamental combater a disseminação de notícias falsas e discursos de ódio, por outro é importante garantir que essa luta não se transforme em uma ferramenta autoritária de controle da liberdade de expressão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.