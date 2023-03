"Deltan nunca combateu a corrupção, ele combateu o projeto de inclusão do PT", diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho criticou duramente o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que em artigo publicado na Gazeta do Povo na sexta-feira (10) passou pano para Jair Bolsonaro (PL) no caso das joias sauditas avaliadas em mais de R$ 16,5 milhões.

Dallagnol, que coordenou a força-tarefa da Lava Jato, que tinha como objetivo prender o presidente Lula (PT) a qualquer custo e abrir caminho para nomes como Jair Bolsonaro (PL), diz no artigo ser necessário observar a presunção de inocência do ex-ocupante do Palácio do Planalto, apesar de todas as provas. Joaquim de Carvalho afirmou na TV 247 ser "muito coerente que o Deltan passe pano para o Bolsonaro".

"O Deltan nunca combateu a corrupção. O Deltan combateu o projeto de inclusão social que era liderado pelo PT, e por isso criminalizou toda a política, e o alvo era prender o Lula e tirar o Lula da disputa eleitoral. O Deltan sempre combateu este projeto. E para isso, hoje já colocado como político no campo da extrema direita, ele faz o que é coerente com quem está nesse campo, defendendo o Bolsonaro. Na verdade ele não está defendendo o Bolsonaro ou passando pano para o Bolsonaro agora, ele defende desde antes. Ainda que tenha feito um comentário ou outro crítico, o objetivo deles é o mesmo. Quando houve esse avanço contra o projeto de inclusão social, essas forças todas se uniram, a Faria Lima, a direita concurseira, como o Deltan, os militares, milícias. Todos eles. Estavam do mesmo lado para derrubar um governo eleito constitucionalmente e mais: impedir que voltasse em 2018", resumiu o jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.