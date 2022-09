"Depois de Temer, Aécio e Bolsonaro, temos a prova empírica de que a classe média não liga para a corrupção", diz Jessé Souza

Segundo ele, a classe média é conivente com o saque promovido pelas elites edit

247 – O sociólogo e escritor Jessé Souza, autor do livro "A herança do golpe" , afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, que desde 1930 o Brasil vem depondo qualquer líder que queira promover inclusão social, usando como pretexto o tema da corrupção. "A classe média tira onda de moralista, mas fecha os olhos para a corrupção de Jair Bolsonaro. Ela é conivente com o saque promovido pela elite. Temos a prova empírica. Ninguém saiu à rua contra a corrupção de Michel Temer, Aécio Neves e Jair Bolsonaro", afirma.

Segundo ele, o moralismo concede superioridade moral aos autoproclamados moralistas. "O bolsonarismo não pode ser entendido em termos econômicos, mas apenas morais", afirma. "É preciso explicar ao povo que ele é pobre circunstancialmente. O povo precisa saber quem é o seu real inimigo, a elite predatória, que se une às elites metropolitanas", diz ele. Jessé também diz ver com muita satisfação o fim melancólico de Sergio Moro. "Não perdoo a canalhice", afirma.

