"Deturpação criminosa das imagens pela CNN entra para a história do telejornalismo brasileiro", diz Laurindo Leal Filho

247 - Professor e jornalista, Laurindo Lalo Leal Filho afirmou que a “deturpação criminosa” feita pela CNN Brasil sobre as imagens do circuito interno do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro - que mostram o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias no prédio durante a invasão bolsonarista - “é algo nunca visto” na história do telejornalismo brasileiro.

“A mídia hegemônica brasileira está tendo um papel dos mais nefastos. Não é só a tentativa infame de deturpação de imagens feita pela CNN - é algo nunca visto. A gente já fez todas as críticas possíveis ao telejornalismo brasileio, agora, isso vai para a história do telejornalismo. Um telejornal que edita criminosamente imagens para passar uma determinada mensagem que lhes interessa. E é importante saber quem fez isso: foi a CNN, uma marca estadunidense que tinha sido elogiada há algumas semanas pela embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. São fragmentos de uma articulação que vai muito além do fragmento. São fragmentos que se articulam”, declarou Lalo Leal Filho à TV 247.

O objetivo da chamada “mídia hegemônica”, segundo ele, é “atrapalhar o desenvolvimentismo preconizado pelo governo Lula”.

