Dilma: a classe média brasileira não consegue mais abastecer o carro nem pagar escola privada

Ex-presidente afirma que o empobrecimento da população brasileira é consequência direta do golpe de 2016 e defende a geração de empregos de alta qualidade edit

Apoie o 247

ICL

247 – A ex-presidente Dilma Rousseff fez uma avaliação sobre a queda da renda dos brasileiros, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247. "A classe média brasileira não consegue mais abastecer o carro nem pagar escola privada", diz ela. "O Brasil precisa se reindustrializar e voltar a gerar empregos de alta qualidade", acrescentou, lembrando que o Brasil chegou a ter mais de 100 mil empregos no setor de óleo e gás, antes da destruição promovida pela Lava Jato.

Na entrevista, que faz parte da série de depoimentos sobre seu governo e a conjuntura nacional e internacional, ela defendeu uma maior integração latino-americana. "O País terá que dar força à América Latina: é este o espaço privilegiado do Brasil", afirmou. Dilma também afirma que os empresários erraram ao apoiar uma reforma trabalhista, que, ao fim e ao cabo, reduziu o mercado de consumo no Brasil. "A situação do precariado é gravíssima", diz ela, lembrando que a ampliação da classe média fortalece os serviços e o varejo.

Dilma também afirmou que haverá mais oportunidades para a reindustrialização do Brasil. "O mundo está se tornando multipolar e a presença do Lula neste cenário é extremamente importante", diz ela. "A ascensão da China é inexorável e os BRICS estão entre as coisas mais importantes que construímos", aponta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE