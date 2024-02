"É impossível não relacionar Bolsonaro à tentativa de golpe do dia 8 de janeiro", diz Soraya Thronicke

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) falou sobre a tentativa de golpe ocorrida em 8 de janeiro de 2023, bem como da questão da impunidade relacionada a esse evento. Thronicke destacou a importância de se investigar e punir os responsáveis pela ação, ressaltando a gravidade do episódio e sua relação com o governo Bolsonaro.

A senadora faz uma conexão direta entre Jair Bolsonaro (PL) e a intentona golpista. "É impossível não relacionar Bolsonaro à tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023", afirmou, destacando a responsabilidade política do ex-mandatário no contexto do evento. Além disso, a senadora apontou para a presença de figuras-chave do governo passado entre os "autores intelectuais" da tentativa de golpe.

Ela expressou frustração com a demora na punição dos envolvidos no episódio, enfatizando a necessidade de justiça para garantir a estabilidade democrática do país. "Está demorando a ser punido", afirmou Soraya Thronicke, destacando a importância de uma resposta rápida e eficaz das instituições responsáveis.

Thronicke também ressaltou que, para ela, o episódio do dia 8 de janeiro de 2023 ainda não está encerrado, pois a população ainda não foi devidamente informada sobre sua gravidade e sobre os responsáveis pela ação. "8 de janeiro ainda não acabou, enquanto não soubermos quem foi o responsável. Não acabou porque não informamos à população da sua gravidade", concluiu a senadora.

