“É preciso fechar o cerco e saber qual o papel dos militares no 8 de janeiro”, diz Altamiro Borges

247 - O jornalista e coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges, defendeu em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, que as investigações devem aprofundar, mas também aprofundar o debate sobre o papel das Forças Armadas na República.“O Lula assumiu o comando das Forças Armadas mostrando que tem desconfiança, que os generais não fizeram nada e nem se pronunciaram sobre os atos de vandalismo e terrorismo em Brasília”, destacou.

E acrescenta: “É preciso fechar o cerco e ir mais fundo para ver qual o papel dos militares no golpismo. É preciso aprofundar o debate sobre esse tal ‘poder moderador’ dos militares. Eles acham que a República não tem Três Poderes, mas quatro e eles são o poder moderador. Eles ainda se acham donos do Brasil, por isso se constitui num partido militar. Isso demanda um grande debate. Não dá para jogar debaixo do tapete”.

