"É preciso preparar nosso povo para uma guerra no segundo turno", diz Alysson Mascaro

247 – O professor e filósofo Alysson Mascaro afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que sair do processo político atual é como sair da ditadura militar. "Mas vencer as eleições é apenas o primeiro passo para a libertação nacional", diz ele. "Não há exemplo de extrema direita que tenha sido destruída por meio de eleições. A extrema direita brasileira é filha direta do escravismo", acrescenta.

Segundo ele, a possibilidade de vitória no primeiro turno é remota e é preciso preparar nosso povo para uma guerra no segundo. "A extrema direita tem mobilização para a reta final, ao contrário da esquerda", diz ele. "Venezuela, Bolívia, Argentina e Chile mobilizam mais sua gente do que o Brasil", acrescenta. Mascaro afirma ser essencial energizar a mobilização popular no Brasil.

