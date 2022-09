"Edir Macedo abandonou Bolsonaro porque se preocupa com os negócios", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o afastamento entre o empresário Edir Macedo e Jair Bolsonaro é um dos fatos mais importantes desta campanha eleitoral. "Edir Macedo é o maior empresário da fé da história da humanidade. O que o preocupa é o futuro dos seus negócios. É diferente de Silas Malafaia, que se preocupa com vaidade e poder", diz ele. "O abandono de Edir Macedo vai tirar engajamento de Bolsonaro", acrescenta.

Stoppa também afirmou que o pedetista Ciro Gomes virou um instrumento do bolsonarismo. "O voto em Ciro é inútil", afirma. "Infelizmente, o ódio do Ciro ao Lula é maior do que o amor dele ao Brasil", pontuou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.