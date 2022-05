Eduardo Moreira diz que comunicação de Bolsonaro tem limite: "eles dizem que está tudo bem e o povo está com a barriga roncando"

Economista diz que as pessoas vão ficar sem saber se acreditam em sua barriga roncando ou no WhatsApp edit

247 - O economista Eduardo Moreira, em entrevista à TV 247, avaliou que a campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro deve atravessar grandes problemas com o aumento da inflação e o esgotamento da máquina pública.

Diante desses problemas, Bolsonaro deve “apelar” para mentiras nas redes sociais. Mas, segundo o economista, a estratégia está fadada ao fracasso:

“A piora do cenário econômico, depois de o Bolsonaro ter gastado um monte de carta, como liberação de crédito, FGTS e reajustes, pode piorar o cenário para ele”, disse.

“Agora Bolsonaro tem menos cartas, e as coisas vão começar a piorar. Ele vai apelar para tentar ganhar isso no mundo da fantasia das histórias do WhatsApp, mas esse mundo tem um limite de até onde pode chegar. Chega num certo ponto, o WhatsApp está dizendo que está tudo bem, mas minha barriga está roncando. Em quem eu confio? Na minha barriga ou no WhatsApp?”, completou.

