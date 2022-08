“Eleger Lula é uma escolha fácil demais”, diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Economista afirma que ex-presidente buscará a retomada do crescimento a partir da reindustrialização do País edit

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva "é uma escolha fácil demais para os brasileiros", mas adverte que a PEC das benesses eleitorais terá algum efeito positivo para Jair Bolsonaro. "Ele é um adversário temível. Deve chegar ao segundo turno, mas sem capacidade de vencer a eleição", diz ele, que defende o diálogo com ciristas, em busca do voto útil. "Precisamos conversar com as pessoas que votam em Ciro. O risco de um segundo turno com Bolsonaro não é descartável. Até porque ele pode questionar os resultados", afirma.

Paulo Nogueira destaca que há uma recuperação econômica em andamento, especialmente no setor de serviços e nas exportações de produtos primários. "A defesa do estado democrático de direito é importante, mas não enche barriga. A situação de Lula não é 100% confortável, porque Bolsonaro tem a caneta na mão", aponta.

Sobre os efeitos da PEC Kamikaze, ele diz que a oposição deveria ter feito uma PEC mais generosa e não votado na PEC do adversário. Em relação à terceira via, ele diz que Ciro precisa reconhecer que não fez sucesso como candidato. E diz ainda que após a vitória de Lula o Brasil poderá se tornar uma potência ambiental. "O interesse brasileiro, de preservar o planeta, converge com o interesse americano e europeu. E o Brasil nem precisará proclamar sua liderança", afirma. "Eleger Lula é uma escolha fácil demais", finaliza.

