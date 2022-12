"Eleição de Lula foi a maior vitória da luta antifascista no mundo", diz José Reinaldo Carvalho

Jornalista do 247 avaliou que a eleição do líder petista terá grande impacto na mudança da ordem mundial edit

247 - Em participação na TV 247 neste sábado (31), o jornalista José Reinaldo Carvalho afirmou que a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Brasil foi o "maior acontecimento da luta antifascista mundial em 2022".

O editor internacional do 247 avaliou que a eleição do líder petista terá grande impacto na mudança da ordem mundial: "Eu acho que um dos grandes acontecimentos que pesam sobre a mudança de ordem mundial foi a eleição do Lula, não tenha dúvida."

"Foi o maior acontecimento da luta antifascista mundial em 2022 e vai ter um peso decisivo na mudança de um mundo unipolar para um mundo multipolar", concluiu.

