"Eleição está em risco", diz Rui Costa Pimenta

247 – O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, avaliou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que as eleições presidenciais de 2022 estão ameaçadas. "A eleição está em risco", disse ele. "Se houver um golpe no Brasil, o STF vai participar, como participou de todos", acrescentou.

Na entrevista, ele condenou a postura adotada pelo STF no caso do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). "Se as instituições não podem ser atacadas, voltamos à época da ditadura", afirmou. "Daniel Silveira é execrável, mas não pode ser preso por crime de opinião", disse ainda. Segundo ele, a liberdade de expressão deve ser absoluta. "Se o STF não pode ser atacado, os militares também não, como foram por Luís Roberto Barroso."

