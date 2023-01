Elenira Vilela critica cobertura da mídia sobre caso Daniel Alves: “Não é abuso sexual. É estupro”

Apoie o 247

247 - Em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, Elenira Vilela, professora do Instituto Federal de Santa Catarina e líder sindical, falou sobre o caso do jogador Daniel Alves, preso e acusado de ter estuprado uma jovem de 23 anos no dia 30 de dezembro de 2022, em Barcelona na Espanha.

“É emblemático o que estamos vendo. Primeiro, preciso fazer uma crítica a cobertura da mídia coorporativa que insiste em dizer que Daniel Alves é acusado de abuso ou assédio sexual. Ele é acusado por estupro”, frisou Elenira, destacando que “é uma denúncia clara, manifesta e consistente”.

A professora lembra que em agosto do ano passado, a Espanha aprovou a lei chamada de Lei de Garantia Integral da Liberdade Sexual, conhecida como “Só sim é sim”.

“No Brasil, nos EUA e na maior parte dos países, a mulher tem que comprovar que disse ‘não’ e que ainda assim foi forçada a conjunção carnal. Na lei espanhola, tem que ficar claro que a mulher está consentindo. E não trata apenas do consentimento, mas inclui como agravante o que chamam de submissão química, ou seja, se um homem droga ou alcooliza uma mulher é considerado agravante”, destaca.

Elenira lembrou do caso Mariana Ferrer. André de Camargo Aranha foi acusado de ter estuprado a influenciadora Mariana Ferrer em dezembro de 2018, no beach club Café de La Musique, em Florianópolis. Aranha acabou absolvido no caso.

Apesar das provas apresentadas pela vítima, incluindo as que provariam que o empresário a drogou e estuprou, ele foi absolvido.

“Preciso fazer uma comparação com o caso Mari Ferrer. Uma estrutura judicial e estatal brasileira toda para punir a mulher que denuncia. E na Espanha, é uma estrutura judicial, estatal e social para punir o homem que comete a agressão”, destaca.

