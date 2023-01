"Eletrobrás não pode ficar nas mãos dos predadores das Americanas", diz Gilberto Bercovici

Apoie o 247

ICL

247 – O professor Gilberto Bercovici, da Universidade de São Paulo, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a privatização da Eletrobrás deve ser anulada. "Os donos das Americanas são conhecidos por sugar empresas e jogar a casca fora. Adotam métodos temerários de gestão. E o método Americanas já chegou na Eletrobrás", afirmou. "A Eletrobrás não pode ficar nas mãos dos predadores das Americanas", acrescentou.

Na entrevista, Bercovici disse que a privatização da Eletrobrás teve várias ilegalidades. "Lula deve fazer uma MP e revogar a privatização da Eletrobrás, mas tenho a impressão de que o governo não está interessado neste assunto", lamentou. "É temerário deixar trambiqueiros à frente da Eletrobrás", alertou.

Bercovici disse ainda que, no caso Americanas, houve falha da B3 e da CVM e também afirmou que não é possível crer na inocência de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. "Ou os sócios do 3G estão mentindo ou são muito ingênuos", diz ele. "O caso abre a oportunidade para a discussão do próprio neoliberalismo", finaliza.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.