Elika Takimoto aponta saturação do eleitor: “a tarefa é tirar o ódio do processo eleitoral”

Professora do Cefet e deputada estadual eleita pelo PT do Rio de Janeiro, Elika Takimoto denunciou também o impacto dos cortes de verbas na Educação

247 - A professora e deputada estadual eleita Elika Takimoto (PT-RJ) participou do programa Giro das Onze, na TV 247, em que falou sobre a sua percepção durante a campanha no Rio de Janeiro e apontou que há um clima de saturação entre os eleitores, diante da campanha odiosa da extrema direita.“Ninguém está a fim de conversar. Está todo mundo cansado Não só do lado da direita, como da esquerda. A tarefa é tentar tirar esse ódio. O que está faltando é didática. Temos conteúdo, mas está faltando didática. Ninguém aprende com o professor berrando ou chamando aluno de burro. Para ser ouvido tem que mostrar que tem respeito pela pessoa que também quer ser ouvida”, frisou.

Elika também falou sobre os recentes cortes feitos pelo governo federal em verbas da Educação. “Bolsonaro disse em 2018 que ele iria destruir tudo que o PT construiu. E, de fato, ele fez isso”, destacou.

Professora de Física do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), mestre em História, doutora em Filosofia e escritora, Elika enfatiza que “PT fez uma revolução na educação”.

“A gente nunca viu tanta inclusão de pessoas de diversas camadas, principalmente das camadas mais pobres, nas universidades. Universidades sendo criadas. O número de estudantes universitários triplicaram. Agora, pela primeira vez na história, o número de matriculados nas universidades federais está caindo. Isso significa uma falta de futuro. De uma mão de obra qualificada. É a soberania do país sendo atacada”, denunciou.

