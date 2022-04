Elon Musk vai fazer como o Telegram: avaliar o peso do Brasil no Twitter, diz Sergio Amadeu

Apoie o 247

247 - O sociólogo Sergio Amadeu, especialista em redes digitais, considerou, em entrevista à TV 247, as opções do novo dono do Twitter, Elon Musk, no Brasil. A Justiça Eleitoral tem se empenhado em trazer as redes sociais para o combate à desinformação, e o bilionário faria bem em se vincular aos processos, avaliou o especialista.

Segundo Amadeu, tudo depende do peso real de brasileiros na plataforma. Caso Musk calcule que este é insignificante, existe a possibilidade de que ele libere o discurso de ódio da extrema direita.

“Prefiro não ser nem pessimista nem otimista, e sim realista. Acredito que o Elon Musk vai avaliar o peso do Brasil no Twitter, como os donos do Telegram fizeram. Eles olharam e perceberam que, se batessem de frente com a justiça brasileira, esta iria infernizar a vida de quem tem Telegram. Então, o Telegram recuou, colocando um representante formal e declarando que vão cumprir decisões judiciais e ajudar a combater o discurso de ódio”, disse.

“O Elon Musk vai fazer o cálculo. Ele vai avaliar se a massa de pessoas que utilizam o Twitter no Brasil no contexto geral do Twitter é importante. Se o Brasil for um país relevante, ele vai manter os acordos com o TSE. Na direção anterior do Twitter no Brasil, eles colaboraram muito no sentido democrático”, disse.

“Se ele ver que o Brasil é um país que, para ele, é mais importante apoiar a extrema direita que fazer o jogo democrático, ele vai então liberar para a extrema direita. Por enquanto, acredito que é melhor para ele se vincular à democracia que ao discurso de ódio”, completou.

