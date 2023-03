Em novo livro, Emir Sader debate luta contra o neoliberalismo na América Latina

Apoie o 247

247 — Emir Sader, renomado sociólogo e cientista político brasileiro, falou em entrevista à TV 247 sobre o lançamento de seu mais novo livro, intitulado “Historia Contemporânea da América Latina e o Caribe”. A obra, que será lançada no próximo dia 8 de abril, tem como objetivo apresentar uma visão atualizada da história política e social da região.

Segundo Sader, a América Latina “é a grande protagonista mundial do Século XXI. Este livro é sobre o Século XXI, basicamente. Foi o lugar de maior quantidade de governos neoliberais na última década do século passado e, como reação, teve a maior quantidade de governos anti-neoliberais neste século”.

O autor destaca ainda que a América Latina “é protagonista da luta contra o neoliberalismo. Os principais dirigentes de esquerda hoje no mundo são latino-americanos e nasceram e se desenvolveram na luta contra o neoliberalismo”.

De acordo com Sader, o “período mais importante da América Latina” é justamente este iniciado no Século XXI. O livro de Sader é uma obra importante para compreender a história e a atualidade da América Latina e o seu papel no cenário mundial.

