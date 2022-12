"Enfrentar o terror fascista é hoje o grande desafio internacional", diz Jeferson Miola

Apoie o 247

247 – O comentarista Jeferson Miola, analista político da TV 247, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247 que "estamos vivendo o ciclo mais dramático da história brasileira e que Lula foi a última trincheira contra o fascismo no Brasil". Segundo ele, estamos vivendo sob ameaça terrorista latente e a resposta fundamental que temos que dar "é a mobilização popular intensa e vigorosa".

Miola afirma que a extrema-direita brasileira tem um componente revolucionário. "Enfrentar o terror fascista é hoje o grande desafio internacional", afirma. "O governo Lula está cercado pelo mercado, pelo Congresso e pelos militares. O grande desafio será enfrentar a questão militar e o ministro José Múcio não me agrada. Há cumplicidade entre grupos militares e terroristas", afirma.

Miola também defende dura punição aos terroristas. "Nós precisaríamos de uma justiça de transição no Brasil. Os militares estão criando um ambiente de anarquia. Deveriam ser colocados na reserva e ser expulsos das forças armadas, perdendo todas as suas regalias", diz ele. "A cada dia fica mais claro, que os eventos que precederam o golpe de 2016 tiveram intensa participação militar. As Forças Armadas não foram indiferentes em relação ao que aconteceu em junho de 2013 e em relação à Lava Jato. Bolsonaro foi o cavalo de troia dos militares e esta geração militar vem dos porões da ditadura", afirma. "A resposta ao fascismo não pode ser o medo", finaliza.

