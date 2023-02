“Erro de Lula nos primeiros mandatos foi não peitar a mídia e o mercado”, diz Milly Lacombe

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Milly Lacombe elogiou em entrevista à TV 247 a disposição do presidente Lula em corrigir alguns erros de suas administrações passadas, especificamente as questões dos povos originários, do monopólio midiático e da supremacia do mercado financeiro.

Segundo ela, o governo deve atentar-se para as reações dos poderosos, a quem não interessam as políticas de crescimento e inclusão social. O exemplo perfeito é o debate em torno das taxa de juros, apontou.

“Lula errou, por exemplo, em Belo Monte, não vendo os direitos das populações originárias. E agora ele vai nisso. Ele errou não peitando a mídia como ele deveria peitar. Errou não peitando os poderosos liberais que estão no poder, e agora ele está peitando. Me emociona que ele esteja propondo esse caminho, porque é um caminho de pequenas fissuras que devem ser feitas para que um novo Brasil comece a crescer, mas me deixa um pouco apreensiva de como haverá reações. Quem está no poder não vai entregar o poder”, disse. “Esse debate das taxas de juros indica quem está no poder, porque se a taxa de juros não baixar, há todo um programa de governo que talvez não possa ser aplicado. Os amigos do Paulo Guedes continuam no poder. Me parece que o Lula resolveu enfrentar essa realidade, o que ele não fez no Lula 1 e no Lula 2. Isso me anima muito, mas me deixa apreensiva, porque haverá uma reação, que a gente não sabe”, completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.