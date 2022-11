"Escolha dos ministros do STF dependerá muito do Flavio Dino", diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

247 – O senador eleito Flávio Dino, que governou o Maranhão durante oito anos, será o provável ministro da Justiça, aponta o jornalista Joaquim de Carvalho, que também prevê que ele terá papel central na escolha de futuros ministros do Supremo Tribunal Federal. "A escolha de ministros do STF dependerá muito de Flávio Dino", afirmou, durante debate com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247.

Joaquim também falou sobre as agressões aos ministros do STF em Nova York por militantes bolsonaristas. "Alexandre de Moraes punirá os extremistas e volta dos Estados Unidos com a faca nos dentes", diz ele. O jornalista, no entanto, fez uma ressalva. "É complicada a participação de ministros do STF em eventos de João Doria. O que Doria faz é lobby legalizado", afirmou. Joaquim de Carvalho também afirmou que o ministro Luís Roberto Barroso, também agredido por bolsonaristas em Nova York, foi um militante da prisão do Lula.

