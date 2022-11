“Esquerda deve convocar jornada em defesa da democracia”, diz Breno Altman

“Não se trata de chamar para manifestações para desocupar estradas ou se confrontar fisicamente com o bolsonarismo, mas de defesa do 15 de novembro”, diz o jornalista edit

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, disse que a esquerda e o movimento progressista no Brasil, sobretudo o que está na base de apoio do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), precisa se posicionar diante dos atos antidemocráticos bolsonaristas. O jornalista, inclusive, sugere uma data.

“Até o presente momento, o PT, a equipe de transição e Lula têm feito uma opção - em relação às manifestações golpistas bolsonaristas - de deixar o tempo e as instituições resolverem a questão. É uma opção que precisa ver as consequências e como isso afeta a opinião pública. Não se deve subestimar, na minha opinião, a força do bolsonarismo. Não podemos deixar de prestar atenção nesses movimentos. Sou da opinião de que talvez fosse mais adequado, para isolar o bolsonarismo da opinião pública, que as forças democráticas de esquerda convocassem uma grande jornada em defesa da democracia e do mandato constitucional para o dia 15 de novembro, para impedir que o bolsonarismo ocupe a data”.

Altman avalia que a primeira semana pós-eleição foi marcada pela reação dos bolsonaristas inconformados com a vitória de Lula. Enquanto isso, os problemas do Orçamento de 2023 foram deixados em segundo plano. Os dois fatores, para o jornalista, não podem passar despercebidos.

“Não se trata de chamar para manifestações para desocupar estradas ou se confrontar fisicamente com o bolsonarismo, mas de fazer com que uma das datas mais importantes da historiografia brasileira seja ocupada”, finaliza.

