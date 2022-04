“Está na hora dessa turma pedir desculpas”, diz Marco Aurélio sobre juízes e mídia após decisão da ONU

Advogado comentou a decisão histórica da ONU que confirma que o ex-presidente Lula foi vítima da parcialidade de Sergio Moro no âmbito da Lava Jato edit

247 - O advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Grupo Prerrogativas, comentou, em entrevista à TV 247, a decisão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas que confirma que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi vítima da parcialidade de Sergio Moro no âmbito da Lava Jato.

Diante da decisão, argumentou Marco Aurélio, a mídia que incentivou os abusos da Lava Jato contra Lula, assim como a cadeia que descendia do ex-juiz suspeito Sergio Moro, deveriam se desculpar perante a sociedade brasileira.

“O juiz que induziu toda a escada decisória foi o juiz que atuou de forma escandalosa, criminosa e constrangedoramente parcial. Foi o ex-juiz Sergio Moro, que sempre teve um interesse político e notadamente eleitoral. Tanto é verdade que ele ajudou a eleger o Bolsonaro, depois recebe como prêmio o cargo de ministro da Justiça enquanto aguardava a promessa que lhe fora feita de uma nomeação no Supremo Tribunal Federal. Esse juiz, ao instruir os processos, acaba induzindo os desembargadores e a escada decisória a cometer os mesmos erros”, disse.

“É claro que essas instâncias existem para corrigir esses erros, ou eventualmente para ratificar acertos. Mas nós vivíamos no Brasil um período de caça às bruxas. O ativismo judicial, com apoio de parte da imprensa, trouxe prejuízos irreparáveis ao nosso sistema de Justiça”, disse.

“Sentimentos pessoais e preferências têm que ser deixados de lado na aplicação da lei. Infelizmente, não foi o que fizeram esses desembargadores. Eles ratificaram um entendimento equivocado do ex-juiz Sergio Moro, combinaram o jogo nos mínimos detalhes, meses e dias da pena, e agiram de forma perversa. Eles tinham que ter coragem e se manifestar, pedir desculpa agora. Parte da imprensa, através do presidente Lula, já pode fazer isso. O próprio Lula já disse que parte da imprensa foi enganada. Vamos esquecer aqueles que agiram de forma deliberada, que sabiam muito bem o que estava acontecendo. Mas está na hora dessa turma assumir seu grau de responsabilidade pelo que aconteceu no país”, completou.

