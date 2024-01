"Estado de Israel foi um ponto de apoio decisivo para a extrema direita brasileira", diz Breno Altman

Apoie o 247

247 - O jornalista Breno Altman afirma que Israel desempenhou um papel crucial no fortalecimento da extrema direita no Brasil, destacando que há indícios claros de uma cooperação profunda em termos de inteligência e comunicação entre o bolsonarismo e o governo israelense.



“É sabido, por exemplo, que o Estado de Israel forneceu ao bolsonarismo em 2018 uma ferramenta que permitia captar as informações das chamadas redes sociais fechadas, como o WhatsApp. O Estado de Israel teria desenvolvido uma ferramenta tecnológica que permitiria, não nas conversas entre duas pessoas, mas nos grupos, detectar tudo o que se conversava nesses grupos, individualizar quem falava o quê, determinar o perfil, agregar informações para caracterizar o perfil, definir quem podia ser convencido, quem era inimigo do bolsonarismo ou quem podia ser neutralizado”, destacou o jornalista em entrevista à TV 247.



A colaboração tecnológica, segundo Altman, continua desde então, com uma parceria visível de seis a sete anos, especialmente sob a liderança do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Breno argumenta que essa colaboração é intensa e que chegou o momento do governo brasileiro tomar medidas práticas: “uma providência que o governo brasileiro deveria imediatamente estabelecer é a ruptura de todos os acordos na área de defesa e segurança com o Estado de Israel, porque o Estado de Israel colabora com a extrema direita brasileira, e o faz de forma ilegal”.





