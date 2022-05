“Estamos no melhor momento para fazer a luta contra Bolsonaro”, diz João Paulo, do MST

Apoie o 247

247 - João Paulo Rodrigues, da direção do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), em entrevista à TV 247 trouxe detalhes sobre a criação de 5 mil comitês populares em cidades com mais de 50 mil habitantes para fortalecer a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Rodrigues destacou a importância destes núcleos em um momento estratégico para derrotar Jair Bolsonaro (PL). Para o líder do MST, o embate está muito além das redes sociais.

“Não é possível derrotarmos um golpe somente com grupos de WhatsApp ou mensagem no Instagram. Isso é insuficiente. Por isso que o trabalho de base, a formação política e a organização popular são essenciais e, mais do que nunca, os comitês populares podem ser a diferença”, frisou.

“Nós temos a oportunidade de discutir a esperança. E essa esperança tem que ser organizada. Não é só uma palavra de ordem”, finalizou.

