"Este é o domingo mais importante de nossas vidas", diz Eduardo Moreira

247 - O economista e comunicador Eduardo Moreira, em participação na TV 247, afirmou que este domingo (2), data do primeiro turno das eleições de 2020, “é o domingo mais importante de nossas vidas”.

“Eu não duvido nada que eles [bolsonaristas] armem alguma coisa na eleição, no começo do dia. Sei lá, alguma bomba, algum atentado, alguma coisa assim. Eu não duvido. Mas é o que o Lula falou, eu acho que é o domingo mais importante das nossas vidas”, declarou.

Moreira afirmou que apesar do clima de ódio que toma conta do país, é muito mais perigoso deixar Jair Bolsonaro (PL) por mais quatro anos no poder do que comparecer às urnas para votar. “No Brasil, nesse domingo, todos e todas têm um dos dias mais importantes das suas vidas. É pegar e, se for necessário, ir a pé, de carona, do jeito que for, para votar e tirar o Bolsonaro do poder. Meu querido irmão e minha querida irmã, põe na balança. O que é mais perigoso, ir votar nesse domingo ou os próximos quatro anos com Bolsonaro no poder? Escolhe o menos perigoso, que é ir votar e tirá-lo do poder”.

