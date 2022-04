"EUA fazem uma guerra por dupla procuração contra a Rússia", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Apoie o 247

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi vice-presidente do banco dos BRICS e representante do Brasil no Fundo Monetário Internacional, avaliou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a atual guerra na Ucrânia é travada entre Estados Unidos e Rússia. "Os países europeus estão submissos aos Estados Unidos, que fazem uma guerra por dupla procuração. A Ucrânia faz a guerra militar e a Europa faz a guerra econômica contra os russos", diz ele. "Europa é um continente decadente e com problemas demográficos", acrescenta.

Paulo Nogueira avalia que esta decadência explica a ascensão da extrema direita em vários países. "Na Europa, a direita nacionalista se opõe ao globalismo. Há uma sensação de que as elites globalizadas se desgarraram dos seus países", aponta. "A cleptocracia minou as democracias ocidentais", acrescenta.

O economista também avalia que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está com níveis de aprovação baixíssimos e caminha rapidamente para ser um pato manco – abrindo caminho para a volta dos republicanos.

