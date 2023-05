"EUA podem ser os primeiros a querer o Bolsonaro lá nas suas Cortes", diz Eugênio Aragão

Apoie o 247

247 - O jurista e ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão apontou para a possibilidade de Jair Bolsonaro (PL) ser denunciado pelos Estados Unidos por ter fraudado o próprio cartão de vacinação de Covid-19 para entrar no país no fim de 2022 .

“Se os fatos se confirmarem, com todas as suas nuances e todos os seus detalhes, os Estados Unidos serão os primeiros a querer o Bolsonaro lá nas suas Cortes, afinal de contas o Direito Americano trata a fraude e os crimes contra a fé pública como um dos crimes mais graves. Então isso leva o governo americano, talvez, a pedir a inclusão do Bolsonaro na lista de circulação vermelha da Interpol para ele não poder botar o pé para fora do Brasil", avaliou Aragão em entrevista à TV 247.

O jurista também comentou sobre a chance de o celular apreendido do ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, revelar mais crimes ou conexões com fatos que possam ser comprometedores: "o celular dele já deu algumas pistas. Eu soube agora no final do dia, entre outras coisas, de que ele tinha regulares contatos com Allan dos Santos, um fugitivo da Justiça Brasileira; ou seja, o Alan tinha contato com mais alto nível da República, com o Presidente. Mostra que há um esforço de proteger um sujeito que é acusado de fatos extremamente graves".

Em sua fala, Aragão lamentou a instrumentalização das Forças Armadas brasileiras pelo bolsonarismo e afirmou que isso é sintetizado na postura do Coronel Cid: “Mauro Cid talvez seja o exemplo mais claro de como as Forças Armadas se deixaram instrumentalizar pelo Bolsonaro, logo aquele que Geisel dizia 'é um mau militar'. Isso é muito triste.” Assista à entrevista completa abaixo:

