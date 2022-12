"Falas de Alckmin sobre reformas contradizem campanha de Lula", diz Breno Altman

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Breno Altman se disse “surpreso” com as declarações do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), no evento empresarial promovido pelo Esfera Brasil, no Guarujá. Na ocasião, o ex-governador de São Paulo afirmou que o novo governo não irá desfazer as reformas implantadas nos últimos anos - em governos neoliberais - e criticadas pelo campo da esquerda, como a trabalhista.

“Essa fala do Alckmin não guarda coerência com nada que tenha sido dito a este respeito pelo presidente eleito durante a campanha. É uma posição surpreendente, se colocada na boca do presidente Lula. Pode ser uma opinião pessoal do Alckmin, mas eu não vi isso nos materiais da campanha e entrevistas do presidente Lula. A ideia de manter as reformas que foram feitas não me consta que seja a posição da campanha do presidente eleito. Para mim, seria uma novidade”, disse Altman.

“Antes, durante e após a campanha, Lula fala claramente em revogar ou revisar a reforma trabalhista, em revogar o teto de gastos, que é outra reforma, em reposicionar e recuperar o papel da Petrobrás, é outra reforma que tem que ser desmontada. Ou seja, ao longo da campanha, o presidente colocou várias reformas que teriam que ser alteradas, suprimidas, revogadas, revisadas. Então a posição do vice-presidente nesta atividade do Esfera Brasil, que é um encontro empresarial, me surpreendeu. Agora, pode ser a posição pessoal dele, que ele expressou atribuindo ao presidente eleito. É um ruído, digamos. Precisa esclarecer melhor”, concluiu o jornalista.

