"Falta ao Brasil o sentimento de grandeza", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior, em recente entrevista à TV 247, expressou sua visão sobre a falta de sentimento de grandeza no Brasil. O economista, que refletiu sobre o legado de Samuel Pinheiro Guimarães, ilustre diplomata brasileiro falecido nesta semana, destacou a importância do pensamento deste na consolidação do Brasil como um dos gigantes do mundo. Batista Júnior enfatizou que a noção de grandiosidade nacional é um dos legados do pensamento de Guimarães, porém, lamentou que tal sentimento ainda não tenha sido plenamente internalizado pela sociedade brasileira. "A ideia de que o Brasil é um dos gigantes do mundo, que eu abraço, é oriunda também do pensamento do Samuel. O Brasil é um grande país objetivamente, mas não subjetivamente", disse ele.

Ao abordar questões de política industrial, o economista ressaltou sua importância crucial para o desenvolvimento nacional, destacando a necessidade de atualização diante de um cenário global em constante transformação. Ele criticou a abordagem da mídia corporativa, classificando-a como anacrônica e ainda permeada por uma mentalidade colonial.

continua após o anúncio

Sobre o panorama político, Batista Júnior expressou sua confiança, mas também suas ressalvas em relação à política industrial em curso e à influência da direita brasileira, representada pelo bolsonarismo. Ele alertou para a possível volta de Trump à presidência dos Estados Unidos em 2024, enfatizando a necessidade de preparo diante desse cenário.

Em relação ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores (PT), o economista afirmou que Lula é um "camaleão" político que saberia se adaptar a diferentes contextos, inclusive a uma eventual presidência de Trump. Assista:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: