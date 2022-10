Flávio Dino: cenário do segundo turno não sinaliza virada para Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o ex-governador do Maranhão e senador eleito, Flávio Dino (PSB), fez uma análise da última pesquisa Datafolha, divulgada na quarta-feira (19), que mostra o ex-presidente Lula (PT) com 52% das intenções de votos (válidos), frente aos 48% de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Dino, a estreita diferença entre os dois candidatos é reflexo do “espírito do tempo”, que tem feito a extrema direita crescer no mundo inteiro. “A extrema direita é forte hoje no mundo inteiro e não apenas no Brasil. Como exemplo, a eleição italiana. A pequena diferença reflete o espírito do tempo. Nos cabe conviver com ele e transformá-lo. É por este motivo que a eleição brasileira atrai grande interesse internacional, não só de cobertura, mas também de intervenção”, pontua.

O futuro senador destaca que, apesar da diferença estreita, Lula segue favorito, o que não pode ser motivo para relaxar. “O favoritismo de Lula se mantém, mas é preciso seguir o mandamento bíblico: orar e vigiar, manter a fé e a atitude de presença na rua e na sociedade para vencer”.

Dino acrescenta que este cenário não é o ideal, mas também está muito longe de ser o cenário que sinalize para uma virada de Bolsonaro. “Pelo contrário, acho que é um cenário que mostra que, esgotado o cardápio de maldades e mentiras, agressões e fake news, a diferença é praticamente igual à do primeiro turno”, finaliza. O resultado nas urnas da eleição no primeiro turno foi de uma diferença de cinco pontos entre os dois candidatos.

