"Foi a partilha dos votos de um homem vivo", diz Horta sobre ato bolsonarista na Paulista

247 - O historiador Fernando Horta classificou o ato bolsonarista na Avenida Paulista no domingo (25) como “a partilha dos votos de um homem vivo”. “Estavam ali na Paulista algumas figuras políticas querendo mostrar para a população que eles são os herdeiros dos votos de Jair Bolsonaro”.

Para Horta, Bolsonaro imaginou que conseguiria se reabilitar politicamente reunindo milhares de apoiadores para a manifestação que tinha como principal objetivo se contrapor às investigações da Polícia Federal sobre uma tentativa de golpe de Estado. No entanto, o que se viu, segundo o historiador, foi Bolsonaro sendo passado para trás por uma disputa por seu espólio. “Bolsonaro perdeu com o ato, porque pensava que ia instrumentalizar os corpos para defender seu direito de seguir na política livre, leve, solto e quem sabe até candidato. E o que todos os agentes políticos que estavam ali, mas especialmente a Michelle, o Tarcísio e o Malafaia, fizeram foi já começar a construir a extrema direita pós-Bolsonaro. Eles já estavam ali disputando as legitimidades dos votos do Bolsonaro”.

“Nessa disputa, o Tarcísio entrou com o argumento do político. Foi lá, falou do que ele tinha feito, como ele tinha feito, se mostrando abertamente ‘olha, eu estou aqui e podem votar em mim’. A Michelle também quer seu espaço, e ela trabalhou pelo lado perigoso da legitimidade religiosa, que ela já tem na proximidade com a própria Damares Alves e a partir daí se lançou como candidata desse pensamento em que coloca a religião, Cristo e sabe-se lá mais o que como centro do processo das tomadas de decisão e a razão pela qual as pessoas devem votar nela e tudo mais. Isso desgostou certamente Bolsonaro que, em primeiro lugar, é machista e, em segundo, não gostaria de ver a Michelle em uma condição politicamente superior a dele”, finalizou.

