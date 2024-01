Golpe contra Dilma foi a "ilegalidade zero" que culminou no 8 de janeiro, diz Carol Proner

Apoie o 247

247 - A jurista e professora de direito da UFRJ, Carol Proner, afirmou à TV 247 que a crise institucional no Brasil, que culminou no ataque à democracia por parte de bolsonaristas no dia 8 de janeiro de 2023, começou com o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, o que ela classificou como a "ilegalidade zero" que inaugurou o processo de desestabilização democrática no país.



Naquele momento houve “uma grande traição institucional do país” disse ela. “Aquilo tudo que deu a estrutura que combina depois com o bolsonarismo, com um governo mais autoritário, no sentido político, e que resulta no esfacelamento do Estado”, afirmou a jurista.



Carol seguiu dizendo que os acontecimentos dos atos golpistas de 8 de janeiro são o “acúmulo destas disfuncionalidades, desse desprezo institucional, e que passa também em algum momento por essas instituições de Justiça”, destacando o papel do lavajatismo no processo de inabilitação política do país.

