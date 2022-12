"Golpistas bolsonaristas estão urinando e defecando na rua. Virou sucursal do inferno", diz Eduardo Guimarães

Apoie o 247

ICL

247 - Em participação na TV 247, o jornalista Eduardo Guimarães compartilhou um relato sobre como é ser vizinho de um dos acampamentos bolsonaristas em frente a quartéis , em que os presentes pedem golpe de Estado por não aceitarem a legítima vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano.

“Eu sou praticamente vizinho do inferno, porque sou vizinho do acampamento dos ‘patriotas’. Isso aqui é uma sucursal do inferno. Eles urinam e defecam na rua. Ser golpista tudo bem, mas precisa ser porco também? É uma desgraça, é um cheiro de urina que está aqui que não dá para aguentar. É barulheira, é trânsito… outro dia eles começaram a cantar hinos militares e o hino nacional às três da manhã. Quem faz um negócio desses?”, declarou, indignado, o jornalista.

“É um nojo total. Tem dez banheiros químicos sendo usados por aquele monte de gente, então o que eles fazem? Eles fazem (as necessidades) na rua. E aqui ainda é uma região de gente endinheirada. Você vê todas aquelas vovozinhas e vovozinhos golpistas, tem de tudo ali no meio. Mas o STF tem que punir essa gente, porque o que faz a lei funcionar é ela ser aplicada quando não é cumprida. Então o que essa gente faz (manifestações antidemocráticas) precisa de punição, é preciso mostrar que essas pessoas não têm direito de fazer o que estão fazendo”, concluiu Eduardo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.