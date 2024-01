Governo Lula não endureceu repasses aos municípios, diz Padilha, ao rebater 'Folha'

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou em entrevista à TV 247 que o governo do presidente Lula tenha endurecido repasses a municípios, conforme relatou a 'Folha de S. Paulo' na quinta-feira (11).

Segundo a reportagem, o Ministério da Saúde teria editado uma portaria no dia 19 de dezembro "endurecendo o processo de transferência desse dinheiro para as prefeituras".

No entanto, segundo Padilha, o Ministério na verdade facilitou os repasses. "Pelo contrário, o Ministério da Saúde fez em 19 de dezembro uma portaria que acelerou o repasse. Repassou quase 4,5 bilhões de reais a mais aos municípios, inclusive acima do teto", disse.

Padilha também disse na entrevista que o objetivo do governo Lula em 2023 foi reconstruir as relações amistosas entre as instituições após os anos de Jair Bolsonaro no poder.

"Estamos construindo uma nova relação com o Congresso Nacional. As relações entre as instituições estavam tóxicas, e reabilitamos essa relação em 2023, aprovando coisas que achavam que era impossível aprovar. Estamos reconstruindo o presidencialismo de coalizão", complementou.

