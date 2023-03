"Governo Lula não pode pegar a fama de que ladra, mas não morde", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Apoie o 247

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a economia brasileira aponta na direção da estagnação, na melhor das hipóteses. "O Banco Central é hoje o grande obstáculo ao crescimento e uma pequena redução dos juros não vai resolver o problema", diz ele.

Paulo Nogueira também avalia que a Fazenda perdeu a oportunidade de rever as metas de inflação. "Estou vendo o risco de um desastre. O governo pode pegar a fama de cão que ladra, mas não morde", diz ele. "O governo passado entregou uma taxa de crescimento de quase 3%. Não importa como, mas entregou. O discurso dos adversários do governo já está pronto. Vão culpar o presidente, pelos ruídos, e o ministro da Fazenda, por supostamente não ter feito o ajuste fiscal", acrescenta.

O economista também avalia que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), enganou a Fazenda no tema da reforma tributária e disse que as recentes capas de Veja e Istoé com Haddad são o afago do adversário. "As camadas dirigentes do País não querem o sucesso do governo Lula. Vejo muita coerência no presidente Lula, mas nem tanto nos ministros. E não é ruim que haja pressão da esquerda contra as pressões do mercado", pontuou.

